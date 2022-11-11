Дворкович исключил возможность проведения матча за шахматную корону в России

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что матч за звание чемпиона мира по шахматам в 2023 году не может быть проведен в России из-за рекомендаций МОК.

«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации МОК. Не хотим обострять ситуацию в этой части. И в этой связи Китай — не очень справедливо. Поэтому рассчитываем на нейтральную страну. Сейчас мы ведем переговоры. Мексика — главный претендент, но есть еще пара интересантов, способных вступить в конкуренцию. Решение примем в течение месяца. До конца этого года определимся», — приводит слова Дворковича ТАСС.

В октябре действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально отказался от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Норвежца заменит китаец Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.

Матч Непомнящий — Лижэнь должен пройти в 2023 году.