Дудин и Захарцов лидируют в чемпионате Москвы по классике

Близятся к финишу чемпионаты Москвы по классическим шахматам, проходящие в Российском государственном социальном университете и Московском шахматном клубе. Во вторник 30 марта были сыграны партии шестого тура. В мужском турнире после шести игровых дней впереди мастер ФИДЕ Глеб Дудин и гроссмейстер Владимир Захарцов, набравшие по 5 очков.

Накануне Дудин сыграл вничью с Арсеном Кухмазовым, а Захарцов нанес поражение Клементию Сычеву. Восемь шахматистов имеют в своем активе по 4,5 очка — это Клементий Сычев, Виталий Гурвич, Артем Галактионов, Арсен Кухмазов, Игорь Наумкин, Станислав Худяков, Евгений Воробьев и Александр Усов.

Лидер женского чемпионата Дарья Чарочкина в шестом туре одержала очередную победу, переиграв Александру Жеребцову. На счету гроссмейстера 6,5 очка. Второе и третье места делят Анастасия Парамзина и Александра Димитрова — по 5,5. Накануне Парамзина взяла верх над Дарьей Горовенко, Димитрова была сильнее Александры Шведовой. По 4 очка заработали Александра Жеребцова и Лада Ильина, по 3,5 — Маргарита Зверева, Екатерина Дьяконова, Дарья Горовенко, Рада Данилова и Александра Шведова.

Напомним, что участники, занявшие в турнирах 1-3-е места, получат право выступить в высшей лиге чемпионата России среди мужчин и женщин соответственно.

(Эльдар Мухаметов)