Дубов вышел в 1/8 финала шахматного Кубка мира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам 2025. Он проходит в индийском Гоа.

В 1/16 финала Дубов победил индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандху (1,5:0,5). В 1/8 финала он сыграет с американским гроссмейстером Сэмом Шенклендом.

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Ян Непомнящий завершил борьбу за титул, проиграв во втором круге индийцу Диптаюну Гхошу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ.