Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам

Российский шахматист Даниил Дубов стал победителем онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.

В финале Дубов обыграл американца Хикару Накамуру. Первая партия в среду завершилась ничьей, после этого Дубов и Накамура обменялись победами черными фигурами во второй и третьей партиях, в четвертой партии вновь была зафиксирована ничья. Победитель турнира определился в «армагеддоне», в котором сильнее оказался Дубов.

24-летний россиянин стал чемпионом мира-2018 по быстрым шахматам. Также на чемпионате мира по блицу в 2016 году он занял третье место.