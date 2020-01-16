Дубов сыграл вничью с Карлсеном на турнире в Вейк-ан-Зее

На шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее (Голландия) норвежец Магнус Карлсен и россиянин Даниил Дубов сыграли вничью. Российский гроссмейстер играл черными фигурами.

Еще один представитель России Никита Витюгов белыми сыграл вничью с Юем Янъи из Китая. Российский шахматист Владислав Артемьев черными фигурами свел вничью партию с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Возглавляют турнирную таблицу американец Уэсли Со и иранец Алиреза Феруджа, выступающий под флагом ФИДЕ — по 3,5 очка. Артемьев набрал три очка и делит 3-5 места с американцем Фабиано Каруаной и голландцем Йорденом ван Форестом. Дубов с еще четырьмя участниками имеет 2,5 очка. У Витюгова два очка.