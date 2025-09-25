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25 сентября 2025, 12:40

Дубов и Шувалова — рейтинг-фавориты суперфиналов

Даниил Дубов.
Фото Этери Кублашвили

Суперфиналы 78-го чемпионата России среди мужчин и 75-го чемпионата России среди женщин пройдут в Москве с 30 сентября по 13 октября. Местом проведения соревнований станет Центральный дом шахматиста имени М.М. Ботвинника.

В открытом турнире сыграют: Даниил Дубов (рос. рейтинг на 01.09.25 — 2699, Москва), Владислав Артемьев (2697, Республика Татарстан), Андрей Есипенко (2689, Ростовская область), Владимир Малахов (2640, Москва), Арсений Нестеров (2581, Новгородская область), Павел Понкратов (2577, Москва), Сергей Лобанов (2535, Санкт-Петербург), Вадим Звягинцев (2534, Москва), Илья Ильюшенок (2513, ХМАО — Югра), Иван Землянский (2472, Московская область), Савва Ветохин (2469, Москва), Артем Усков (2432, Москва).

Участницы женского турнира: Полина Шувалова (рос. рейтинг на 01.09.25 — 2454, Москва), Лея Гарифуллина (2441, Свердловская область), Ольга Гиря (2427, ХМАО — Югра), Валентина Гунина (2424, Москва), Алиса Галлямова (2384, Республика Татарстан), Анастасия Боднарук (2343, Санкт-Петербург), Екатерина Гольцева (2310, Нижегородская область), Маргарита Потапова (2270, Краснодарский край), Екатерина Ковалевская (2268, Москва), Дарья Чарочкина (2248, Москва), Яна Жапова (2242, Забайкальский край), Анна Шухман (2236, Оренбургская область).

Суперфиналы чемпионатов России проводятся по круговой системе в 11 туров.

Игровые дни: 1-6 и 8-12 октября. Выходной день — 7 октября. В случае дележа первого места будет проводиться тай-брейк.

Общий призовой фонд турниров составляет 11 миллионов рублей. Чемпион и чемпионка России получат по автомобилю LADA. Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Пресс-служба ФШР

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Шахматы
Даниил Дубов
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