Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:00

Дмитрий Кокарев — абсолютный победитель Мемориала Владимира Старцева

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Елена Бочкова

22 апреля в Уфе завершился этап FONBET Кубка России по шахматам — «Мемориала В.Н. Старцева».

С результатом 7 очков из 9 возможных 1-3-е места поделили гроссмейстер Дмитрий Кокарев (Свердловская область), гроссмейстер Дмитрий Фрольянов (Самарская область) и международный мастер Ярослав Ремизов (Челябинская область). Лучшие дополнительные показатели вывели Кокарева на первое место: он стал абсолютным победителем всероссийских соревнований «Мемориал Старцева-2025» (до этого гроссмейстер победил в этапах Рапид и Блиц Гран-при России). Второе место занял Ремизов, третье — Фрольянов.

Лучший результат среди женщин показала Лейла Табермакова (Республика Башкортостан) — 6 очков.

Всего в турнире принимали участие 80 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации, а также представитель Армении.

Карина Абсалямова

Шахматы
Читайте также
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Индии проходит этап женского Гран-при ФИДЕ

В Сочи стартует командный чемпионат России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости