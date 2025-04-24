Дмитрий Кокарев — абсолютный победитель Мемориала Владимира Старцева

22 апреля в Уфе завершился этап FONBET Кубка России по шахматам — «Мемориала В.Н. Старцева».

С результатом 7 очков из 9 возможных 1-3-е места поделили гроссмейстер Дмитрий Кокарев (Свердловская область), гроссмейстер Дмитрий Фрольянов (Самарская область) и международный мастер Ярослав Ремизов (Челябинская область). Лучшие дополнительные показатели вывели Кокарева на первое место: он стал абсолютным победителем всероссийских соревнований «Мемориал Старцева-2025» (до этого гроссмейстер победил в этапах Рапид и Блиц Гран-при России). Второе место занял Ремизов, третье — Фрольянов.

Лучший результат среди женщин показала Лейла Табермакова (Республика Башкортостан) — 6 очков.

Всего в турнире принимали участие 80 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации, а также представитель Армении.

Карина Абсалямова