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Дисквалификацию латвийского шахматиста Стребкова продлили до 12 лет

Даниил Аршавский
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Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение продлить отстранение латвийского гроссмейстера Андрея Стребкова с 5 до 12 лет за сексуальные домогательства, сообщает пресс-служба организации.

«Это решение ясно дает понять, что в шахматах нет места такому неприемлемому поведению. ФИДЕ стремится защищать права и достоинство всех игроков, особенно женщин и несовершеннолетних, которые должны чувствовать себя в безопасности и уважении в нашем сообществе», — цитирует пресс-служба ФИДЕ президента организации Аркадия Дворковича.

С 2009 по 2019 год латвиец отправлял коллегам-спортсменкам письма с приложенными к ним порнографическими материалами, а также использованными презервативами. При этом 5 из 15 жертв его домогательств были несовершеннолетними. За это 43-летнего шахматиста дисквалифицировали на 5 лет, однако сам Стребков обжаловал это решение и отрицал свою причастность.

После рассмотрения данных дела апелляционная палата подтвердила представленные доказательства, включавшие анализ ДНК и выводы полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию ФИДЕ по данному вопросу. Палата продлила дисквалификацию Стребкова на 12 лет и лишила его звания международного мастера спорта, сославшись на серьезность и преднамеренный характер его действий.

Источник: FIDE
Шахматы
ФИДЕ
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