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Директор ФШР Ткачев о тренере Мурзина Кобалии: «С его стороны идет вредительство»

Руслан Минаев
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев отреагировал на слова тренера чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина Михаила Кобалия.

Ранее Кобалия в интервью «Чемпионату» заявил, что ФШР никак не помогает спортсмену. Ткачев назвал критику тренера странной.

«Благодаря нашим усилиям губернатор Московской области Андрей Воробьев предоставил ему и его семье служебное жилье в Химках. И эта квартира до сих пор за ними. Также Мурзин с 2022 года на ставке Минспорта и продолжает получать зарплату», — цитирует Ткачева ТАСС.

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Также Ткачев заявил, что Кобалия делает все, чтобы Мурзин не подписывал контракт с ФШР.

«Более того, насколько мне известно, он потом науськивал и других талантов против нас. С его стороны идет полнейшие противодействие и вредительство», — сказал Ткачев.

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18-летний Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке.

Источник: ТАСС
Шахматы
Володар Мурзин
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