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Сегодня, 11:00

Дин Лижэнь рад, что матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане, а не в Буэнос-Айресе

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поделился ожиданиями от матча на первенство мира против россиянина Яна Непомнящего, который пройдет в Астане.

«Я — первый китайский гроссмейстер, который сыграет в матче на первенство мира, — отметил Дин Лижэнь. — Мое имя уже в истории. При этом я хожу большего. Буду бороться за победу в этом матче. Есть ли в Китае ажиотаж вокруг матча? Все любители шахмат в Китае рады, что матч проходит в Астане, а не Буэнос-Айресе. Из-за разницы в часовых поясах им было бы тяжело следить за матчем. Я тоже рад этому».

Первая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало — в 12.00 (мск).

Ян&nbsp;Непомнящий. Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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