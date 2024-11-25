Дин Лижэнь победил Доммараджу в стартовом матче за шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил индийца Гукеша Доммараджу в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

32-летний китаец играл черными фигурами. Партия завершилась его победой на 42-м ходу. Первая партия поединка за шахматную корону завершилась победой одного из соперников впервые с 2010 года.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов. Следующая партия состоится во вторник, 26 ноября.

Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.