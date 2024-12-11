Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:10

Дин Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в 13-й партии матча за звание чемпиона мира

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь.
Фото AFP

13-я партия матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу завершилась ничьей.

Гукеш играл белыми фигурами, Дин Лижэнь — черными. Счет в противостоянии стал 6,5:6,5.

Заключительная партия пройдет в четверг, 12 декабря. В случае ничьей Лижэнь и Гукеш разыграют тай-брейк в пятницу, 13-го числа.

Тай-брейк состоит из четырех партий с контролем времени 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. В случае ничьей будут проводиться две партии с укороченным контролем (10 минут + 5 секунд). Если и они не выявят победителя, шахматисты проведут две партии в блиц (3 минуты + 2 секунды). В случае ничейного результата в блицпартиях гроссмейстеры будут играть с тем же контролем до первой победы.

Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
Читайте также
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шипов считает, что шахматист Дин Лижэнь обретает прежнюю форму

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости