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Сегодня, 16:12

Дин Лижэнь и Гукеш свели вничью пятую партию матча за мировую шахматную корону

Алина Савинова
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Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и Доммараджу Гукеш из Индии сыграли вничью в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Белыми фигурами играл индиец. Пат был зафиксирован на 40-м ходу.

Счет в противостоянии стал 2,5:2,5. Шестая партия пройдет 1 декабря. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. В случае ничейного исхода будет проведен тай-брейк.

Шахматы
Дин Лижэнь
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