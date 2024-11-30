Дин Лижэнь и Гукеш свели вничью пятую партию матча за мировую шахматную корону

Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и Доммараджу Гукеш из Индии сыграли вничью в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Белыми фигурами играл индиец. Пат был зафиксирован на 40-м ходу.

Счет в противостоянии стал 2,5:2,5. Шестая партия пройдет 1 декабря. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. В случае ничейного исхода будет проведен тай-брейк.