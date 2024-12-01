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Сегодня, 16:32

Дин Лижэнь и Доммараджу сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону

Алина Савинова
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Шестая партия матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу завершилась ничьей.

Дин Лижэнь играл белыми фигурами, Доммараджу — черными. Партия завершилась после 46-го хода.

Счет в матче стал 3:3. Следующая встреча шахматистов пройдет во вторник, 3 декабря.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. В случае ничейного исхода будет проведен тай-брейк.

Шахматы
Дин Лижэнь
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