Дин Лижэнь и Доммараджу сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону

Шестая партия матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу завершилась ничьей.

Дин Лижэнь играл белыми фигурами, Доммараджу — черными. Партия завершилась после 46-го хода.

Счет в матче стал 3:3. Следующая встреча шахматистов пройдет во вторник, 3 декабря.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. В случае ничейного исхода будет проведен тай-брейк.