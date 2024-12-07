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Сегодня, 15:50

Дин Лижэнь и Доммараджу сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону

Камила Абдурахманова
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Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу из Индии сыграли вничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Дин Лижэнь играл белыми фигурами, Гукеш — черными. В дебюте шахматисты разыграли лондонскую систему. Ни одному из гроссмейстеров не удавалось получить значительного преимущества, партия завершилась на 36-м ходу.

После десяти партий счет равный — 5:5. Одиннадцатая партия состоится 8 декабря, она начнется в 12:00 по мск.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка до 14-й партии. Если по итогам всех партий будет ничья, то 13 декабря шахматисты сыграют тай-брейк.

Источник: ТАСС
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