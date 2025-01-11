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Девятилетний шахматист Шогджиев рассказал о целях на 2025 год

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Российский шахматист Роман Шогджиев поставил перед собой цель стать международным мастером в 2025 году.

«Я доволен итогами года, у меня довольно многое получалось, — приводит ТАСС слова 9-летнего Шогджиева. — Я нормально играл. Уже в следующем году я поставил перед собой цель получить звание международного мастера, первую норму я выполнил на турнире в Сербии в декабре. Не могу сказать, что турнир был очень сложный, но у меня тогда очень хорошо шла игра, я сильно поднял себе рейтинг».

В 2024 году Шогджиев стал чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет. В 2023-м он принял участие во взрослом чемпионате мира по рапиду и блицу, где обыграл пять международных гроссмейстеров.

Источник: ТАСС
Роман Шогджиев
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