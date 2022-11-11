В ФШР заявили, что Карпов идет на поправку: «Уже дает задания по телефону»

В ФШР заявили, что Карпов идет на поправку

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья Анатолия Карпова.

«Анатолий Евгеньевич идет на поправку. Старается работать даже несмотря на то, что врачи запрещают это делать. Состояние улучшается, переломов нет, цел и в сознании. Уже дает задания по телефону своим помощникам. Динамика положительная! Прогнозы по выписке? Врачам виднее. Как скажут, так и переведут его в обычную палату. Обычно по понедельникам решаются такие вопросы. Может, в понедельник соберутся, решат», — сказал Степанян «СЭ».

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.