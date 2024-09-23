Член апелляционного комитета на Играх в Париже поддержал сохранение санкций против российских шахмат

Международный судья в составе апелляционного комитета на Олимпиаде-2024 Такис Николопулос в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Генассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставить в силе санкции против российских шахмат.

«Я считаю, что на конгрессе Совет принял правильное решение сохранить санкции, но попытаться вернуть в соревнования людей с ограниченными возможностями или игроков в возрасте до 12 лет, это решение будет принято по результатам переговоров, которые будут вестись с МОК. Конечно, ФИДЕ должна следовать решениям МОК, иначе она будет исключена из этого движения. Это было бы очень плохо для шахмат», — сказал Николопулос «СЭ».

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.