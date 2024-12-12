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Сегодня, 10:05

Чемпионка мира по рапиду Боднарук поделилась ожиданиями от ЧМ-2024 в Нью-Йорке

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Действующая чемпионка мира по быстрым шахматам Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» рассказала, что получение американской визы для поездки на ЧМ-2024 было волнительным событием.

— Давайте обсудим вашу поездку в Нью-Йорк. Первый раз будете в этом городе?

— Это первая поездка с США для меня, и это волнительно. Речь и про важнейший турнир в другом часовом поясе, и про само путешествие, которое будет непростым в плане логистики. Очень надеюсь, что оно пройдет легко и не повлияет на мою игру.

— Долго будете добираться?

— Будет одна длинная пересадка — на восемь часов в Ташкенте, а из столицы Узбекистана уже полечу напрямую в Нью-Йорк.

— В этом году вы здорово сыграли в Ташкенте, выиграв международный женский шахматный фестиваль. Это хороший знак.

— В целом Узбекистан — счастливая для меня страна. В прошлом году выиграла ЧМ по рапиду, в этом здорово сыграла в Ташкенте в классику. Так что во время пересадки постараюсь прихватить немного удачи с собой в дорогу.

— Получение американской визы было тяжелым испытанием?

— Тут хочется выразить большую благодарность Федерации шахмат России. Они здорово помогли в этом процессе. Хотя нервозность присутствовала. Получала визу в Ереване, но поездка несколько раз откладывалась. Плюс к тому моменту появилась информация, что в других странах некоторые наши шахматистки получили отказ. Для меня же в итоге все сложилось удачно.

— После победы на ЧМ в Самарканде вы говорили, что первые два дня рапид-турнира играли в свое удовольствие. Сейчас получится так же или чувствуется давление из-за защиты титула?

— К сожалению, есть такой момент. В прошлом году я была темной лошадкой. В этом темно-белой лошадкой (смеется). Если серьезно, то доля ответственности повысилась. Постараюсь, чтобы это негативно на меня не повлияло. Не всегда получается руководить этим процессом, но я давно в этом спорте. Должна справиться.

Анастасия Боднарук. «На прошлом ЧМ я была темной лошадкой, на этом — темно-белой». Интервью Анастасии Боднарук

Шахматы
Анастасия Боднарук
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