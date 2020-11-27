В Костроме определились сильнейшие

Завершился чемпионат России среди спортсменов с нарушением зрения (спорт слепых), проходивший в городе Костроме. 22-23 ноября состоялись турниры по быстрым шахматам среди мужчин и женщин с контролем времени 15 минут до конца партии с добавлением времени 10 секунд после каждого хода, начиная с первого.

В мужском турнире, проходившем по швейцарской системе в девять туров, по восемь очков из девяти возможных набрали два участника. По дополнительным показателям чемпионом России стал мастер ФИДЕ Станислав Бабарыкин из Московской области. На втором месте — Алексей Смирнов (Пермский край). Третье место занял представитель Ивановской области — мастер ФИДЕ Евгений Суслов, в активе которого 6,5 очка.

В женском турнире, проходившем по круговой системе, тройка победителей выглядит следующим образом: 1-е место — Анастасия Самсонова (Московская область), 5 очков; 2-е место — Полина Тараненко (Московская область), 5 очков (по результату личной встречи); 3-е место — Шафига Валнер (Республика Башкортостан), 4 очка.

24 ноября состоялись турниры по блицу с контролем времени 7 минут до конца партии с добавлением времени 3 секунды после каждого хода, начиная с первого. Тройка призеров у мужчин: 1-е место — Станислав Бабарыкин (Московская область), 7,5 очков; 2-е место — Евгений Суслов (Ивановская область), 7 очков; 3-е место — Максим Ермаков (Астраханская область) 6,5 очка. Итоги женского турнира: 1-е место — Полина Тараненко, 5,5 очков; 2-е место — Анастасия Самсонова, 5 очков; 3-е место — Юлия Тараненко, 4 очка (все — Московская область).

Отдельно были подведены итоги выступления в молниеносной программе тотально незрячих спортсменов (категория В1). Лучшими в этом зачете стали: у мужчин — Семен Глаголев (Новосибирская область), у женщин — Аминат Омарова (Республика Дагестан).

Дмитрий Андреев