Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке

Нью-Йорк примет чемпионат мира по рапиду и блицу, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Соревнования пройдут в конце декабря 2024 года.

«ФИДЕ давно мечтала провести чемпионат мира в Нью-Йорке. Этот турнир станет не только спортивным событием высочайшего уровня, но и фестивалем разума, искусства и торжества красоты шахмат», — говорится в сообщении федерации.

Действующим чемпионом мира по рапиду и блицу является норвежец Магнус Карлсен. У женщин чемпионкой мира по рапиду является россиянка Анастасия Боднарук, по блицу — Валентина Гунина.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.