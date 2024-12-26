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Сегодня, 18:00

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024: участники из России и фавориты

Магнус Карлсен является рейтинг-фаворитом ЧМ по рапиду и блицу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Ян Непомнящий и Валентина Гунина.
Фото Global Look Press, «СЭ»

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. Российские шахматисты будут играть под нейтральным флагом.

В открытом чемпионате выступят 14 россиян: Ян Непомнящий, Александр Грищук, Алексей Гребнев, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Иван Землянский, Михаил Кобалия, Рудик Макарян, Володар Мурзин, Арсений Нестеров, Давид Паравян, Александр Рахманов, Семен Ханин и Александр Шиманов.

В женских турнирах будут играть семь россиянок: Екатерина Лагно, Анастасия Боднарук, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина, Ирен Люцингер и Полина Шувалова.

Боднарук является действующей чемпионкой мира по рапиду, а Гунина — по блицу. В открытом чемпионате 2023 года в обоих турнирах победу одержал норвежец Магнус Карлсен.

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