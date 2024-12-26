Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024: расписание и трансляции

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. Сначала участники открытого и женского турниров определят чемпиона в быстрых шахматах, а потом — в блице.

Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу (московское время)

26 декабря, четверг. 22.00. Быстрые шахматы

27 декабря, пятница. 22.00. Быстрые шахматы

28 декабря, суббота. 22.00. Быстрые шахматы

29 декабря, воскресенье. День медиа

30 декабря, понедельник. 22.00. Блиц, первый этап

31 декабря, вторник. 22.00. Блиц, плей-офф

Соревнования с комментариями экспертов будут показывать тематические каналы в YouTube, видео также могут появляться на онлайн-платформе Rutube. Кроме того, ходы игроков можно отслеживать на сайте Lichess.org, а жеребьевка будет доступна на сайте chess-results.com. Следить за результатами можно в ленте новостей раздела шахмат на сайте «СЭ».