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Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024: расписание и трансляции

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу начнется 26 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. Сначала участники открытого и женского турниров определят чемпиона в быстрых шахматах, а потом — в блице.

Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу (московское время)

  • 26 декабря, четверг. 22.00. Быстрые шахматы
  • 27 декабря, пятница. 22.00. Быстрые шахматы
  • 28 декабря, суббота. 22.00. Быстрые шахматы
  • 29 декабря, воскресенье. День медиа
  • 30 декабря, понедельник. 22.00. Блиц, первый этап
  • 31 декабря, вторник. 22.00. Блиц, плей-офф
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Соревнования с комментариями экспертов будут показывать тематические каналы в YouTube, видео также могут появляться на онлайн-платформе Rutube. Кроме того, ходы игроков можно отслеживать на сайте Lichess.org, а жеребьевка будет доступна на сайте chess-results.com. Следить за результатами можно в ленте новостей раздела шахмат на сайте «СЭ».

Шахматы
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