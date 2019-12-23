Чемпионам России вручены автомобили

В Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника в рамках новогоднего праздника, организованного Федерацией шахмат России, состоялось торжественное вручение новых купе-кроссоверов Renault ARKANA чемпионам России — Евгению Томашевскому и Ольге Гиря. Renault ARKANA стал официальным автомобилем Федерации шахмат России с 2019 года в рамках сотрудничества между Renault Россия и ФШР.

На вечере присутствовали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, дипломаты Сильви Берманн, посол Франции в России, и Александр Яковенко, долгие годы возглавлявший посольство РФ в Великобритании, вице-президент ФШР Павел Шинский, кинорежиссер Тигран Кеосаян с женой главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян, прославленная гимнастка двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, известная актриса Алена Хмельницкая, знаменитые гроссмейстеры Александр Грищук, Сергей Карякин, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и многие другие. Евгений Томашевский не смог присутствовать на церемонии, и на сцену вместо него поднялся исполнительный директор ФШР Марк Глуховский.

«Поздравляю чемпионов России Евгения Томашевского и Ольгу Гиря с этой замечательной наградой — автомобилем Renault ARKANA, — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Мы гордимся нашим сотрудничеством с компанией Renault Россия, которая уже несколько лет является нашим стратегическим партнером и поддерживает шахматы. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие и на то, что чемпионы страны и впредь будут получать в подарок автомобили марки Renault».

«Renault Россия является стратегическим партнером ФШР. Это большая честь для нас — быть причастными к такому значимому событию в шахматном мире, как Суперфиналы чемпионатов России, — отметил генеральный директор Renault Россия Ян Птачек. — Мы рады поздравить победителей и вручить им ключи от нашего флагмана — купе-кроссовера Renault ARKANA, в котором воплотились инновационный дизайн и лучшие разработки компании».

С 2016 года в рамках сотрудничества Renault Россия и ФШР был реализован ряд значимых проектов, в частности, «Шахматная коллекция Renault» — уникальный архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие. Компания Renault Россия была участником всех благотворительных проектов, которые были реализованы ФШР. Сотрудничество Renault и ФШР предусматривало совместную работу, направленную на то, чтобы сделать шахматы — как интеллектуальный вид спорта — популярными среди ребят, проживающих в детских домах и интернатах в самых отдаленных уголках нашей страны.

Суперфиналы 72-го чемпионата России среди мужчин и 69-го чемпионата России среди женщин в этом году впервые проводились в Удмуртской Республике.

Евгений Томашевский повторил свой успех 2015 года, став двукратным чемпионом страны. Саратовский гроссмейстер прошел всю дистанцию без поражений и набрал 7 очков из 11.

У женщин по 8 очков набрали Ольга Гиря и Наталья Погонина. Как и в 2018 году, шахматистки разыграли звание чемпионки страны в дополнительным матче, победительницей которого стала Ольга Гиря. (Этери Кублашвили)

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