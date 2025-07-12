Шахматы
12 июля 2025, 18:56

ChatGPT проиграл норвежцу Карлсену в шахматы

Алина Савинова

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился в своих соцсетях опытом взаимодействия с ChatGPT.

34-летний норвежец рассказал, что в одной из недавних поездок ему стало скучно, и он решил сыграть в шахматы с искусственным интеллектом. Карлсен обыграл ChatGPT в онлайн-партии из 53 ходов, не потеряв ни одной фигуры.

Шахматист также попросил ИИ оценить его уровень игры. Тот предположил, что у норвежца рейтинг в диапозоне от 1800 до 2000 баллов по ФИДЕ или USCF. Однако реальный рейтинг 16-го чемпиона мира по версии ФИДЕ сейчас составляет 2839 баллов.

Пользователи соцсети с юмором отметили, что 1800 по USCF является «впечатляющим результатом».

