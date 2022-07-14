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Сегодня, 16:00

Центральный шахматный турнир состоялся в музее

Читать «СЭ» в
Музей шахмат.
Фото ФШР

В Музее Отечественной войны 1812 года, филиале Государственного исторического музея, состоялся Центральный шахматный турнир, организатором которого выступил Педагогический шахматный союз.

Из разных городов и областей России на соревнование приехали 133 спортсмена. Турниры прошли в пяти возрастных категориях. Для каждой из них работала онлайн-трансляция партий, за которой с огромным интересом следили тренеры и родители.

Для проведения турнира музей отвел уникальный исторический Екатерининский зал (бывший зал заседаний Московской городской думы конца XIX века). Участники посетили увлекательные экскурсии по экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года и выставке «Россия. Дорогами цивилизаций». Для этого было отведено дополнительное время.

Победителями соревнований стали: в категории А — Артем Осипчук и Лана Аксакова, в категории В — Олег Предеин и Мария Шабанова, в категории С — Артем Глущенко и Екатерина Камнева, в категории D — Тимур Чеканов и Кристина Лопнева, в категории E (Open) — Евгений Яковлев и Дарья Муслимова.

(Сергей Моисеев)

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