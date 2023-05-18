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Булат Салихов стал четырехсоттысячным обладателем рейтинга ФШР

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16 мая в российском рейтинг-листе появился четырехсоттысячный шахматист. Им стал Булат Альфатович Салихов, 2015 года рождения.

Булат учится в МБОУ «Лицей № 35» — образовательном центре «Галактика» Приволжского района Казани и посещает шахматный кружок, который организовала на базе лицея Ассоциация профессиональных тренеров Республики Татарстан.

Булат совсем недавно начал заниматься шахматами и пока что поставил перед собой скромную цель — выполнить 3-й юношеский разряд. Чтобы помочь мальчику быстрее прогрессировать, Федерация шахмат России дарит ему комплект учебных пособий «Шахматная школа».

Пресс-служба ФШР

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