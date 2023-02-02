Большие шахматы пришли в Якутию

В Якутске завершился Кубок главы Республики Саха (Якутия) — первый этап Кубка России среди мужчин 2023 года.

Соревнование стало знаковым для республики: турнир такого масштаба впервые проходил в Якутии, широко освещался в прессе, привлек много болельщиков и детей. Церемонию закрытия посетил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Приветствия, в том числе и видеообращение, участникам помимо главы региона направили президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент ФШР Андрей Филатов, многократный чемпион мира, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов.

Турнир неофициально продолжил проект «Шахматы в музеях», реализуемый Федерацией шахмат России при поддержке Фонда Тимченко: он проводился в залах Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), крупнейшего художественного собрания на северо-востоке Сибири. Шахматисты играли на фоне ярких, аутентичных полотен.

Участие в Кубке главы Якутии приняли 50 шахматистов. По итогам девяти туров по 7,5 очка набрали гроссмейстеры Борис Грачев и Володар Мурзин. Лучшие дополнительные показатели вывели Грачева на первое место. На пол-очка отстал бронзовый призер — гроссмейстер Михаил Кобалия.

Организаторы постарались сделать турнир настоящим праздником шахмат, и это им удалось. В рамках обширной дополнительной программы состоялся рекордный матч на морозе между Михаилом Кобалией и Володаром Мурзиным: старший тренер юношеской сборной России и его ученик сыграли на главной площади Якутска при температуре -52 градуса. В Республиканском шахматно-шашечном центре прошли сеансы и мастер-классы гроссмейстеров Бориса Грачева, Михаила Кобалии, Володара Мурзина, Дмитрия Кряквина, международного мастера Владимира Барского, состоялся судейский семинар под руководством международного арбитра, главного судьи Кубка Михаила Крюкова. Также были проведены турниры по блицу (Володар Мурзин победил со счетом 11 из 11) и рапиду, где первенствовал мастер ФИДЕ из Хабаровска Олег Рычков.

На церемонии закрытия глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев пообещал сделать турнир традиционным и пригласил шахматистов снова при­ехать в Якутск в 2024 году. Владимир Барский вручил Айсену Николаеву благодарственное письмо президента ФШР Андрея Филатова.

В соревновании было установлено 12 основных призов и 20 дополнительных в различных номинациях. Призом за красоту игры была отмечена победа Олега Рычкова над Василием Романовым, соавтор этого увлекательного поединка удостоился приза зрительских симпатий.

Кубок главы Якутии открыл сезон проведения этапов Кубка России. Всего в течение года в разных городах страны пройдет более 20 соревнований — открытых и только среди женщин. Финалы состоятся в декабре в Ханты-Мансийске.

Помимо этого, Федерация шахмат России утвердила календарь турниров-этапов «Рапид Гран-при России», где запланировано около 30 открытых и женских турниров, и Детского Кубка России, финалисты которого определятся по итогам более чем 50 соревнований.

(Этери Кублашвили)