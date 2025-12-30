Болельщики пели гимн России во время награждения Горячкиной на ЧМ в Дохе

Российские болельщики и журналисты пели гимн России во время церемонии награждения Александры Горячкиной на чемпионата мира в Дохе, сообщает ТАСС.

После того, как 27-летняя россиянка получила медаль за победу на турнире по быстрым шахматам, зазвучал гимн Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Небольшая группа представителей из России в это время пела гимн страны.

На тай-брейке Горячкина победила представительницу Китая Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. Россиянка белыми фигурами выиграла первую партию с контролем «3+2», вторая завершилась вничью.

Горячкина впервые в карьере завоевала данный титул.