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Сегодня, 19:21

Боднарук заявила, что ей повезло на тай-брейке чемпионата мира по рапиду

Алина Савинова
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Российская шахматистка Анастасия Боднарук поделилась впечатлениями от победы на чемпионате мира по рапиду.

«Тяжело сейчас передать свои чувства. Конечно, я невероятно рада выиграть чемпионат мира. На тай-брейке мне повезло, что удалось переломить ход игры и довести матч до победы», — приводит ТАСС слова Боднарук.

Всего по итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очка, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке она обыграла Конеру (2,5-1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/19647977
Шахматы
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