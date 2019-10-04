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Азербайджанец Раджабов выиграл Кубок мира

18:34

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов выиграл Кубок мира в Ханты-Мансийске. В финале он обыграл китайца Дин Лижэня со счетом 6-4.

В пятницу соперники завершили вничью четыре быстрые партии, а в блице Раджабов дважды победил.

Третье место на Кубке мира занял Максим Вашье-Лаграв из Франции, одолевший Юя Яньи из Китая (4-2).

Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе участие в турнире претендентов. Победитель турнира сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

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