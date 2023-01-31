Асаубаева: «Победа над Карякиным важна, такие встречи придают уверенности и показывают, что все возможно»

Двукратная чемпионка мира по блицу среди женщин Бибисара Асаубаева заявила, что победы над такими шахматистами, как российский гроссмейстер Сергей Карякин, придают уверенности.

«У меня остались положительные эмоции от турнира, я сыграла много хороших партий. Мне запомнились партии против Сергея Карякина, я сыграла вничью с Теймуром Раджабовым, обыграла Катю Лагно, но и проиграла много. Конечно, победа над Сергеем важна, такие встречи придают уверенности и показывают, что все возможно, если не упускать свои шансы», — цитирует ТАСС Асаубаеву.

30 января в Москве завершился международный турнир по быстрым шахматам и блицу «Шахматные звезды». Карякин одержал победу, Асаубаева стала восьмой. В турнире по быстрым шахматам представительница Казахстана белыми фигурами победила россиянина.