Артемьев: «В матче за мировую шахматную корону важно первым выиграть партию»

Победитель командного чемпионата мира 2019 года по шахматам в составе сборной России Владислав Артемьев заявил, что одна выигранная партия может поменять ход матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Безусловно, буду следить за матчем и смотреть его. Ожидаю много интересных, сложных партий. Опыт предыдущего матча на первенство мира показал, что всего одна партия может оказать огромное влияние. В этом матче, на мой взгляд, будут результативные партии, и важно, кто выиграет первым», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане и будет состоять из 14 партий. Первая партия матча будет сыграна завтра, 9 апреля, начало — в 12:00 мск.