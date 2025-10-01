Артемьев высоко оценил потенциал Землянского

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» поприветствовал приглашение молодых гроссмейстеров в суперфинал чемпионата России.

— Еще никто не выигрывал чемпионат России три года подряд. Можете войти в историю.

— Не хочется загадывать. Конкуренция будет серьезной, защитить титул — непростая задача.

— В турнире примут участие наши молодые топы: Иван Землянский, Савва Ветохин и Артем Усков. С кем из них интереснее всего будет сыграть?

— Я со всеми из этой тройки уже успел сыграть. Ребята очень сильные в шахматном плане, особенно Ваня Землянский. Мне кажется, что у него огромный потенциал. Если все будет складываться хорошо, он может очень высоко подняться и стать элитным гроссмейстером. Мне лично интересно будет побороться с этой троицей в суперфинале. Считаю, что в ФШР приняли верное решение, что поощрили ребят за победу на Олимпиаде U-16. Для них это опыт и хорошая мотивация. На мой взгляд, это лучше, чем пустить в турнир кого-то по рейтингу.