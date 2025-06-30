Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды»

Российский шахматист Владислав Артемьев стал победителем общего зачета турнира «Шахматные звезды» досрочно, передает корреспондент ТАСС.

Артемьев занял первое место в турнире по рапиду и лидирует в турнире по блицу. За два тура до финиша он обеспечил себе преимущество, которое не могут преодолеть соперники. Победитель «Шахматных звезд» определяется по сумме результатов в блице и рапиде. Призовой фонд турнира составляет 15 миллионов рублей.