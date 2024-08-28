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Сегодня, 18:35

Артемьев выиграл чемпионат России по шахматам

Алина Савинова
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Владислав Артемьев стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле.

На тай-брейке за звание чемпиона страны 26-летний гроссмейстер оказался сильнее Андрея Есипенко, дважды обыграв его в быстрые шахматы. По итогам 11 туров они набрали по 7 очков.

Третье-пятое места поделили Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров (все — по 6 баллов). Пятерка лучших шахматистов получила право участия в Кубке мира ФИДЕ среди мужчин в 2025 году.

У женщин чемпионкой России стала Екатерина Лагно (7 очков). Места со второго по третье заняли Александра Горячкина и Дарья Чарочкина, у которых по 6,5 очков.

Шахматы
Владислав Артемьев
Екатерина Лагно
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