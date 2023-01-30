Артемьев сравнил российских и азиатских шахматистов по уровню игры

Победитель командного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России Владислав Артемьев рассказал, что думает об уровне игры российских и азиатских шахматистов.

«Мне интересно играть в азиатских турнирах, потому что представители Индии, Китая, Узбекистана показывают очень сильные результаты. Для нас игры с ними будут тяжелым испытанием, но это очень интересно. На мой взгляд, российские и азиатские шахматисты по силам примерно равны, между ними нет большой разницы в классе, но на длинной дистанции мы немного посильнее», — приводит ТАСС слова Артемьева.

В апреле 2022 года наблюдательный совет Федерации шахмат России принял решение о вхождении в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о недопуске представителей России к командным турнирам.