1 июля, 18:50

Артемьев, скорее всего, пропустит суперфинал-2025

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» рассказал, что склоняется к тому, чтобы отказаться от защиты титула.

— Намерены ли вы принять участие в суперфинале чемпионата России?

— Он еще не скоро. Есть время подумать, но, вероятно, придется отказаться.

— Могли бы объяснить почему?

— Это тоже затяжной турнир, который также длится две недели. А играть его после «Большой швейцарки»... Я бы скорее не играл. Только если будет какой-то отбор, как в прошлый раз.

На суперфинале-2024 у мужчин разыгрывалось пять мест на Кубок мира-2025, у женщин — три путевки.

Владислав Артемьев.«Поддерживаю борьбу Крамника с читерами, сейчас его атакуют со всех сторон». Мнение Артемьева

Владислав Артемьев
