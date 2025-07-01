Артемьев, скорее всего, пропустит суперфинал-2025

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» рассказал, что склоняется к тому, чтобы отказаться от защиты титула.

— Намерены ли вы принять участие в суперфинале чемпионата России?

— Он еще не скоро. Есть время подумать, но, вероятно, придется отказаться.

— Могли бы объяснить почему?

— Это тоже затяжной турнир, который также длится две недели. А играть его после «Большой швейцарки»... Я бы скорее не играл. Только если будет какой-то отбор, как в прошлый раз.

На суперфинале-2024 у мужчин разыгрывалось пять мест на Кубок мира-2025, у женщин — три путевки.