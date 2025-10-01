Шахматы
Статьи Карякин бросает вызов
Шахматы

Сегодня, 15:15

Артемьев считает, что основные турниры ФИДЕ должны проводиться по нокаут-системе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» поделился мнением о повышении зрелищности шахмат.

— После суперфинала отправитесь на Кубок мира?

— Да. Сейчас оформляю визу в Индию. Надеюсь, все будет хорошо.

— Как вам нокаут-система?

— Мне лично нокаут очень нравится. Я бы голосовал за то, чтобы этот формат был как можно чаще. Он интереснее, чем «швейцарка» и тем более чем круговые турниры. Круговики часто получаются скучные. Так как у игроков нет большой мотивации, за исключением двух-трех человек. Нокаут же подстегивает бороться с самого начала, потому что одно поражение может привести к вылету. Это очень зрелищно, особенно с точки зрения любителей шахмат.

Владислав Артемьев.«Хочу, чтобы хотя бы в спорте был мир и все имели равные возможности». Интервью гроссмейстера Артемьева

— То есть вы за то, чтобы все турниры календаря ФИДЕ проводились по нокаут-системе?

— По крайней мере все значимые турниры. С этим проще было бы выходить на телевидение, делать трансляции. Потому что во многих видах спорта есть результат здесь и сейчас. Начинается футбольный матч, и все знают, что через полтора часа будет результат. В круговом турнире непонятно, что будет через 10 дней. Как правило, большинство болельщиков смотрят только два последних тура.

Много турниров по нокаут-системе поможет развитию шахмат. Понятно, что хочется сохранять традиции. Если копнуть историю, то почти все ключевые турниры проводились по круговой системе. Но нужно двигаться в ногу со временем, находить баланс, чтобы быть интересными для нового поколения.

— Что думаете о контроле времени «45 + 10», который был опробован на ряде турниров?

— Мне нравится этот контроль, так как можно провести две партии в день, что оптимально. Это упростит жизнь для организаторов и будет привлекательнее для зрителей. Проще следить за турниром на протяжении пяти дней, чем 10-11. Игрокам тоже будет намного комфортнее. Сейчас у всех идет очень большая ставка на дебют, и это отнимает много энергии. Заметил, что если партия затягивается, то люди в целом играют хуже (из-за большой нагрузки в плане подготовки). Думаю, «45 + 10» — вариант, который заслуживает того, чтобы его стали вводить на турнирах высокого уровня.

Шахматы
Владислав Артемьев
ФИДЕ
Артемьев высоко оценил потенциал Землянского

Владислав Артемьев назвал Магнуса Карлсена легендой

КХЛ на Кинопоиске

