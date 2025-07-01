Шахматы
1 июля, 19:05

Артемьев рассказал о своих шансах отобраться на турнир претендентов-2026

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении на «Большой швейцарке» и Кубке мира, где суммарно будут разыграны пять мест на турнир претендентов-2026.

— В сентябре (3-15 сентября в Самарканде. — Прим. «СЭ») вас ждет, возможно, главный турнир этого чемпионского цикла — «Большая швейцарка».

— Да, буду играть Grand Swiss, уже подписал контракт. «Большая швейцарка» и Кубок мира — два главных турнира года. Так что осенью начнется самое интересное. Как для шахматистов, так и для болельщиков.

— У вас есть цель отобраться на турнир претендентов-2026 или главное — получить удовольствие от игры?

— Нет смысла терять две недели, если не ставишь задачу получить место в претендентском. При этом надо понимать, что это затяжной турнир, будет колоссальная конкуренция, так что посмотрим.

— Плохо, что Кубок мира (31 октября — 27 ноября в Индии. — Прим. «СЭ») пройдет после «Большой швейцарки»?

— Не думал об этом. В целом радует, что главные старты пройдут там, где у россиян не будет проблем с визами. В остальном все в равных условиях.

Владислав Артемьев.«Поддерживаю борьбу Крамника с читерами, сейчас его атакуют со всех сторон». Мнение Артемьева

Владислав Артемьев
Артемьев, скорее всего, пропустит суперфинал-2025

Карякин: «Я уже давно говорил, что у нас в российских шахматах кризис»

