Артемьев рассказал о своих шансах отобраться на турнир претендентов-2026

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении на «Большой швейцарке» и Кубке мира, где суммарно будут разыграны пять мест на турнир претендентов-2026.

— В сентябре (3-15 сентября в Самарканде. — Прим. «СЭ») вас ждет, возможно, главный турнир этого чемпионского цикла — «Большая швейцарка».

— Да, буду играть Grand Swiss, уже подписал контракт. «Большая швейцарка» и Кубок мира — два главных турнира года. Так что осенью начнется самое интересное. Как для шахматистов, так и для болельщиков.

— У вас есть цель отобраться на турнир претендентов-2026 или главное — получить удовольствие от игры?

— Нет смысла терять две недели, если не ставишь задачу получить место в претендентском. При этом надо понимать, что это затяжной турнир, будет колоссальная конкуренция, так что посмотрим.

— Плохо, что Кубок мира (31 октября — 27 ноября в Индии. — Прим. «СЭ») пройдет после «Большой швейцарки»?

— Не думал об этом. В целом радует, что главные старты пройдут там, где у россиян не будет проблем с визами. В остальном все в равных условиях.