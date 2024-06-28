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Сегодня, 18:15

Артемьев рассказал, что сыграет на ЧМ за команду из ОАЭ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Владислав Артемьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев в интервью «СЭ» поделился своими планами на ближайшие месяцы.

— Где помимо московского турнира сыграете летом?

— У меня довольно насыщенное лето. После турнира «Шахматные звезды 4.0» в июле планирую сыграть в турецкой лиге. По сути, это как командный чемпионат России, где играют клубы. Там будет классический контроль. Затем лечу на командный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу также среди клубов, который состоится в Астане. Там буду выступать за команду из ОАЭ.

— Интересно. А кто будет в твоем коллективе?

— Получается, что почти одни россияне. Даниил Дубов, Екатерина Легно, Володар Мурзин и Владимир Федосеев. Последний сейчас выступает за другую страну (Словению. - Прим. «СЭ»), но я считаю его русским шахматистом.

— После Астаны поедешь на суперфинал в Барнаул, чтобы защитить звание чемпиона России?

— Скорее всего, да. Плюс в начале сентября снова полечу во Владивосток, где состоится шахматный турнир в рамках Восточного экономического форума.
Шахматы
Владислав Артемьев
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