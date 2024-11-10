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Артемьев пропустит ЧМ по быстрым шахматам, Грищук, Лагно и Есипенко получили визы в США

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что у России будет серьезное представительство на чемпионате мира-2024 по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— Есть ли уже понимание, сколько наших гроссмейстеров выступит на ЧМ-2024 по быстрым шахматам и блицу?

— Могу сказать так: из тех, у кого не было действующих виз, желание сыграть на ЧМ-2024 изъявили 17 человек. Практически все получили американские визы. На момент пятницы, 8 ноября, было всего три отказа. То есть в целом на выходе мы имеем неплохой результат, хотя были опасения, что до Нью-Йорка доедут единицы.

— Приятные новости.

— При этом я бы не хотел забегать вперед. Иметь визу и попасть в Нью-Йорк — не совсем одно и то же. По разным причинам. Можно банально подхватить простуду накануне... Будем верить, что спортсмены, которые в итоге доберутся до места событий, смогут бороться за самые высокие места. Болельщики ждут не только красивой игры, но и побед, и медалей на уровне прошлого года.

— Могли бы назвать несколько фамилий?

— На мой взгляд, за медали будут бороться Александр Грищук, Екатерина Лагно, Ян Непомнящий, Валентина Гунина. У того же Есипенко и Арсения Нестерова неплохие шансы. Понятно, что будет тяжело. Особенно в блице, где изменилась формула проведения ЧМ, но главное то, что в Нью-Йорке мы будем представлены не статистами.

— Один из сильнейших блицоров мира Владислав Артемьев все-таки решил не играть?

— К сожалению, Влада не будет на ЧМ-2024.

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