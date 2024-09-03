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Артемьев: «Будущее за быстрыми шахматами и блицем»

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Двукратный чемпион России Владислав Артемьев рассказал, в какие шахматы больше любит играть.

«Мне кажется, что за быстрыми шахматами и блицем будущее. Конечно, я играю в классические, но они мне нравятся меньше. Как мне кажется, рапид и блиц — очень динамичные и зрелищные, в них больше спортивной составляющей», — сказал Артемьев ТАСС.

Гроссмейстер примет участие в Кубке ВЭФ по шахматам, действующим победителем которого является.

Источник: ТАСС
Шахматы
Владислав Артемьев
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