Артемьев оценил свое выступление на ЧМ по блицу на три с плюсом

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев удовлетворительно оценил свое выступление на чемпионате мира по блицу.

«По поводу блица у меня нет больших переживаний. Турнир тут очень сложный — съехались все топовые игроки. Вчера был сложный день у меня — я старался, но были проблемы в дебюте. Мне кажется, многие шахматисты специально под блиц готовятся, особенно молодые. Видны идейки под этот формат. В целом я неплохо сыграл — набрал плюс 6 и выиграл последнюю партию. Оценил бы свое выступление на три с плюсом. В целом формат интересный — делать плей-офф. Но не уверен, что начинать его с 1/2 финала — это оптимально. Тут 250 человек участвует, и при таком уровне участников выводить в плей-офф только четверых — это сложно», — цитирует Артемьева ТАСС.

Артемьев занял на чемпионате мира по блицу 17-е место, набрав 12,5 очка.

В турнире по блицу в плей-офф выходят четыре лучших шахматиста. Гунина стала пятой по дополнительным показателям — по коэффициенту Бухгольца.

Российские шахматисты не сумели выйти в плей-офф турнира.