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Артемьев не сыграет на ЧМ из-за проблем с получением американской визы

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Владислав Артемьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев в интервью «СЭ» отметил, что, скорее всего пропустит чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. В прошлом году в Самарканде Артемьев вошел в топ-20 в рапид-турнире и взял бронзу в блице.

— А что скажешь насчет чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке?

— В этом году я, скорее всего, пропущу это событие. Во-первых, сейчас очень сложно получить американскую визу, во-вторых, у меня есть еще кое-какие планы по поездкам. А как известно, если за двумя зайцами погонишься, то ни одного не догонишь.

— Очень обидно, учитывая, что ты почти каждый год один из фаворитов блицтурнира...

— Согласен. Но уверен, что я не один такой. Многие не доедут до Нью-Йорка, даже среди тех, кто соберет все документы и успеет подать на визу (слышал, что и ФШР окажет помощь). Для будущего шахмат проведение такого турнира в Нью-Йорке — хорошая новость. Но для самих шахматистов — не очень. Что поделать, это жизнь.
Шахматы
Владислав Артемьев
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