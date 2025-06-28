Шахматы
28 июня, 16:19

Аронян призвал Крамника критически взглянуть на борьбу с читерами

Алина Савинова

Американский гроссмейстер Левон Аронян опубликовал открытое письмо Владимиру Крамнику, в котором высказался о борьбе российского шахматиста с читерами.

«Дорогой друг, я хочу поделиться с тобой тем, что, к моему удивлению, я еще не говорил тебе. В последние годы, после твоего завершения карьеры, я увидел другого Влада, которого никогда не знал. Возможно, Влад, это потому, что новый шахматный мир недостаточно ценит тебя. Человек, который столкнулся с таким давлением со стороны публики, повернулся против мира шахмат. Влад, брат, спроси всех своих шахматных друзей, никто не думает, что то, что ты делаешь, хорошо и чисто. Ты сражаешься со своими собственными демонами, и я понимаю, как сильно это истощает тебя как физически, так и умственно», — написал в своем обращении Аронян.

Чемпион мира по рапиду и блицу призвал Крамника переосмыслить свой подход противодействию читерству. Он предложил объединиться с друзями из мира математики для того, чтобы провести объективный анализ, начав все с чистого листа.

«Я прошу тебя, как друга, который всегда был с тобой честен и открыт, пожалуйста, взгляни критически на свои убеждения. Ты думаешь, что спасаешь шахматы от мошенничества, но большинство из нас видит в тебе человека с молотком, который считает, что все вокруг — это гвозди. Мы — семья, мы не можем продолжать судиться или угрожать друг другу из-за каких-то странных онлайн-анализов, которые в большинстве случаев не имеют смысла», — добавил Аронян.

В мае чешский гроссмейстер Давид Навара признался, что у него появлялись мысли о самоубийстве после того, как Крамник обвинил его в нечестной игре. Чех опубликовал на Chess.com статью под названием «Потому что мы заботимся», в которой обвинил россиянина в оскорбительных высказываниях и ложных обвинениях. В ответ на это Крамник подал иск о клевете против Навары, а также порталов Сhess и Chessdom.

В январе 14-й чемпион мира по шахматам намекнул, что игроки из топ-30 рейтинга ФИДЕ жульничают при игре онлайн.

Шахматы
Владимир Крамник
Левон Аронян
