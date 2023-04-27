Аронян отреагировал на обвинения Непомнящего и Лижэня в невысоком уровне игры

Американский гроссмейстер Левон Аронян прокомментировал ход противостояния между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем в финале чемпионата мира по шахматам.

«Да, я слышал и читал, что Яна и Дина обвиняют в невысоком уровне игры. Но лично я за свою карьеру принимал во время партий столько идиотских решений, что я никогда не скажу — я бы так не сыграл. У меня на эту тему иллюзий нет. Нервное напряжение просто дикое! У обоих есть чему поучиться. Да, иногда в голове мелькают мысли о том, что они, видимо, не учли конкретный момент, но без всяких уничижительных мыслей. Просто потому, что я не любитель, а профессионал. Это с дивана легко говорить — да как он пошёл, как он с двух метров в ворота не попал! А ты доведи до этой ситуации, до этого хода и попробуй забить. Я понимаю, что творится у них в душе», — приводит слова Ароняна «Чемпионат».

Непомнящий проиграл Лижэню в 12-й партии за звание чемпиона мира.После этой встречи счет в поединке стал равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.