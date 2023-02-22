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Аркадий Дворкович: «Решение о переходе России будет принимать Азиатская федерация шахмат, но вероятность большая»

Алина Савинова
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможном переходе Федерации шахмат России из Европы в Азию.

«Все равно решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая. Мы дали зеленый свет и устранили для этого все препятствия. Хорошо это или плохо — решать шахматистам России.

О переходе в Азию каждые федерации должны решать самостоятельно. Азиатские федерации действительно сильны, особенно Индия, Китай. Также растут федерации Узбекистана, Казахстана и Ирана. Шахматы в Азии являются сильными, и это будет для нас интересной конкуренцией. В некоторых видах спорта это так, в других — нет. Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждом виде спорта», — приводит Sport24 слова Дворковича.

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-02-22-dvorkovich-resheniye-o-perekhode-rossii-budet-prinimat-aziatskaya-federatsiya-shakhmat-no-veroyatnost-bolshaya
Аркадий Дворкович
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