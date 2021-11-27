Аркадий Дворкович: «Во второй партии Непомнящий выбрал достаточно острый путь»

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович оценил игру российского гроссмейстера Яна Непомнящего против норвежца Магнуса Карлсена во второй партии матча за мировую корону. Партия завершилась вничью.

«Соперники стараются друг друга удивить — это очевидно, — цитирует Дворковича ТАСС. — И накануне Магнус пошел не по основной линии. Формально у белых было преимущество, но Ян не смог его реализовать. И во второй партии Ян выбрал достаточно острый путь, пока что очень интересно складывается матч, и это только начало».

Первая партия также закончилась вничью. Третья партия состоится 28 ноября. Затем шахматистов ждет выходной день. Поединок проходит в Дубае (ОАЭ). Все партии начинаются в 15.30 по московскому времени.