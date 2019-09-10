Аркадий Дворкович: «На проведение турнира претендентов была подана лишь одна заявка»

Председатель Фонда «Сколково», президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о том, почему турнир претендентов пройдет именно в Екатеринбурге, а также оценил шансы наших спортсменов выступить на предстоящем турнире.

— У нас была единственная заявка от Екатеринбурга, — заявил Дворкович. Заявка очень качественная, и мы ее, естественно, поддержали, ведь Екатеринбург — прекрасный, современный город. Мы также ожидали заявку от Аргентины, но из-за политического кризиса, связанного с выборами, эта страна не смогла ее подать.

— Известно какое-то конкретное место, где будут проводиться соревнования?

— Коллеги предлагают организовать турнир на базе гостиницы Хаятт, но мы это еще обсуждаем.

— Какие шансы увидеть как можно больше россиян на турнире претендентов?

— Шансы хорошие. И Ян Непомнящий, и Сергей Карякин, и Петр Свидлер играют на очень высоком уровне. Есть следующее поколение: Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, которые также стремятся себя показать. И этапы «Гран-при» показывают, что все настроены очень серьезно. (Петр Григоренко)